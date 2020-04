Diocese do Porto recorre ao lay-off para colaboradores e elementos do clero

A Diocese do Porto revelou hoje que, devido à quebra de receitas motivada pela suspensão de atividades de culto em virtude da covid-19, colocou "uma parte" dos seus colaboradores em lay-off, situação que inclui elementos do clero.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa pelo Economato Diocesano, serviço da Diocese do Porto, não especificando números nem quais as estruturas afetadas, refere:

Esta decisão inclui elementos do clero "ao serviço quer das estruturas da Diocese do Porto, quer de qualquer uma das Fábricas da Igreja responsáveis pelas paróquias [da Diocese]", refere o Economato Diocesano.

O Economato Diocesano começa por recordar que a declaração do estado de emergência obrigou, em março, a proibir celebrações de cariz religioso e outros eventos de culto, mas realça que a decisão de cada paróquia foi "autónoma e naturalmente decorrente das suas particulares circunstâncias".

"O ensejo da Diocese do Porto, como de qualquer outra entidade que tem como missão o serviço à comunidade, é que rapidamente se vejam reunidas as condições para que a vida dos cidadãos retome a sua normalidade. Nessa linha, é também seu objetivo que as suas estruturas consigam ultrapassar este momento de crise de saúde pública e poder continuar a garantir aos seus colaboradores as habituais condições de estabilidade e segurança", lê-se na resposta.