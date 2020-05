Fábrica Braço de Prata oferece projeção de concertos e jantares em drive-in

A Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, oferece a partir de dia 13 um espaço drive-in, com projeção de concertos nos muros do exterior e jantar incluído, que pode ser usufruído dentro do carro.

Esta foi a alternativa que a Fábrica Braço de Prata encontrou para "voltar à ação", terminado o estado de emergência, mas "não a suspensão de hábitos" que animavam aquele espaço, anunciou hoje em comunicado a associação cultural.

"Ainda não se sabe quando voltaremos a abrir as portas aos concertos, quer por ainda não haver indicações objetivas, quer pelo receio que todos sentimos de novos contágios", afirma a Fábrica Braço de Prata, explicando que a alternativa encontrada para continuar a desenvolver a sua atividade foi o espaço exterior.

Assim, a partir do dia 13 de maio, os concertos que a Fábrica Braço de Prata tem vindo a apresentar 'online' passam a ser projetados simultaneamente nos muros do exterior, em versão cinema ao ar livre, "com comida e tudo".

"Na segurança (e intimidade) dos nossos carros podemos, finalmente, sair de casa para um programa de fim de noite com amigos, ou para um jantar e concerto românticos, sem pôr em risco nenhum esforço de distanciamento social. E com aquele aroma de nostalgia que tanto adoramos", lê-se no comunicado daquela organização.

Para assistir a um concerto em 'drive-in' é necessário fazer reserva antecipada, devido ao número de lugares ser limitado, e fazer um consumo mínimo, em 'take away', de cinco euros por pessoa, acrescenta.

