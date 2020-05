Os casos de Covid-19 na I Liga

Com a autorização, por parte da Direção-Geral da Saúde e do Governo, para o regresso da Primeira Liga de Futebol no final de maio, a maior parte dos clubes regressaram aos treinos no dia 4 do presente mês, com a responsabilidade de cumprir as regras impostas pela autoridade de saúde, tais como a realização de testes aos futebolistas, equipa técnica e funcionários, treino individualizado e desinfeção das áreas comuns.

Entretanto, durante o fim de semana, o número de casos de infeção entre jogadores tem aumentado

VITÓRIA SPORT CLUBE

O Vitória de Guimarães foi o primeiro clube a anunciar três casos positivos de Covid-19 em jogadores da equipa principal, após terem sido repetidos os testes. O clube avançou que os futebolistas "se encontram clinicamente bem, assintomáticos e em isolamento".

FC FAMALICÃO

O FC Famalicão, equipa que cumpre o ano de estreia no principal escalão do futebol nacional, revelou a existência de 5 casos de infeção, sendo que três dizem respeito a futebolistas e dois a membros da estrutura do clube. Todos foram enviados para casa.

SL BENFICA

David Tavares, médio do SL Benfica, que foi a apanhado a quebrar as regras de confinamento durante o estado de emergência, está infetado com a Covid-19, tal como revelou em comunicado o clube encarnado, na noite de domingo. O jogador não tem sintomas da doença, e o clube já informou que vai realizar uma nova ronda de testes.

MOREIRENSE FC

Também o Moreirense, através do site oficial, anunciou um caso de infeção num atleta do clube, após terem sido realizados testes a todo o plantel e estruturam, no sábado.

No domingo, na conferencia de imprensa diária, onde é feito o balanço do impacto do novo coronavírus em Portugal, a DGS afirmou que mantêm a intenção de autorizar o regresso da competição, no entanto alertou que o aumento exponencial do número de casos de infeção nas equipas da primeira liga, poderá obrigar à definição de novas regras.