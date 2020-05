PSD e Bloco de Esquerda cancelam eventos de verão 

O líder do PSD, Rui Rio, anunciou através do Twitter o cancelamento das festas de verão sociais-democratas do Pontal, no Algarve, e do Chão da Lagoa, na Madeira e diz que só com disciplina e unidade é possível vencer a Covid-19.

Também o Bloco de Esquerda já anunciou a suspensão de todas as atividades que impliquem a presença de muitas pessoas. Estão incluídas iniciativas como o Fórum das Lutas ou Acampamento Liberdade e as atividades que se mantêm foram adaptadas às exigências de segurança sanitária.

Na agenda do PCP mantêm-se a festa do Avante que os comunistas garantem não ser um festival, e por isso, pode ser realizada.

Esta quinta-feira o parlamento discute uma proposta de lei do Governo que proíbe festivais e eventos semelhantes até 30 de setembro.