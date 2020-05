Ministra da Saúde diz que números da Covid-19 são encorajadores

A ministra da Saúde acredita que chegou o momento de o país entrar numa nova fase de desconfinamento.

Os números são encorajadores, mas Marta Temido garante que "todos os dias" são avaliadas as consequências das decisões do executivo.

Portugal regista 13 mortes e 227 novos casos

Portugal regista este sábado 1.203 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 28.810 infetados, mais 227, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Nesta altura estão internadas 657 pessoas, 115 nos cuidados intensivos, um número que aumentou pelo terceiro dia consecutivo.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (684), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (267), do Centro (221), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

NOVA FASE DE DESCONFINAMENTO A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

O Governo anunciou esta sexta-feira as medidas da nova fase de desconfinamento, que acontece já esta segunda-feira, 18 de maio.

No mesmo comunicado, o Executivo anunciou também as regras para a abertura da época balnear, que acontece a 6 de junho.

António Costa incentiva o regresso à rua e ao consumo

O primeiro-ministro visitou este sábado o comércio na baixa de Lisboa.

Acompanhado da mulher e de Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, António Costa deixou palavras de força de porta em porta.