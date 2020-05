Portugal contabiliza mais 13 mortes por Covid-19

Portugal regista hoje 1.203 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 28.810 infetados, mais 227, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comparação com os dados de sexta-feira, em que se registavam 1.190 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.



Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (28.810), os dados da DGS revelam que há mais 227 casos do que na sexta-feira (28.583), representando uma subida de 0,8%. É uma ligeira descida em relação a ontem.

Nesta altura estão internadas 657 pessoas, 115 nos cuidados intensivos, um número que aumentou pelo terceiro dia consecutivo.



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (684), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (267), do Centro (221), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



Nova fase de desconfinamento a partir de segunda-feira

O Governo anunciou esta sexta-feira as medidas da nova fase de desconfinamento, que acontece já esta segunda-feira, 18 de maio.

Os números revelam que o desconfinamento não está a fazer disparar o número de casos.

Balanço do Governo das duas primeiras semanas de desconfinamento

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 304 mil mortos e infetou perto de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (cerca de 2 milhões contra 1,8 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (mais de 118 mil contra mais de 164 mil).