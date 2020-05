Fronteira entre EUA e Canadá fechada até 21 de junho

Os Estados Unidos e o Canadá decidiram prolongar o encerramento de fronteiras comuns para todas as viagens não essenciais até 21 de junho, por causa da pandemia de covid-19, anunciou uma fonte do Governo canadiano.

Os governos dos dois países devem anunciar esta medida em breve, depois de terem chegado a um acordo decorrente de negociações sobre as medidas de contenção para travar a propagação do novo coronavírus.

Um alto funcionário do Governo do Canadá disse que o Presidente norte-americano, Donald Trump, se mostrou confiante com a evolução do combate à pandemia, dizendo acreditar que esta será a última prorrogação do prazo de encerramento das fronteiras.

Mas os 'media' do Canadá têm revelado informações segundo as quais os canadianos estão preocupados com a reabertura prematura de fronteiras, tendo em conta o elevado número de casos de contaminação nos Estados Unidos, que já ultrapassou o milhão e meio de contágios, incluindo mais de 90.000 mortes.

No Canadá, os números são bem mais reduzidos, com apenas cerca de 80.000 casos de contaminação e cerca de seis mil mortes.

As fronteiras entre os dois países estão encerradas desde março e o prazo de reabertura já foi adiado por 30 dias, em abril, devendo agora ser prolongado até 21 de junho.

O fecho de fronteiras, contudo, não afeta os trabalhadores transfronteiriços de setores considerados essenciais, como profissionais de saúde, tripulações de companhias aéreas e camionistas.

Os motoristas de camiões são um setor crítico, já que transportam bens essenciais, com alimentos e medicamentos, sabendo-se que grande parte dos suprimentos alimentícios do Canadá têm origem nos Estados Unidos.

Por outro lado, o Canadá exporta 75% da sua produção para os Estados Unidos, com estes dois países a partilharem a mais longa fronteira comum do mundo.