Quarta ronda de testes negativos no Sporting de Braga

Os jogadores, equipa técnica e 'staff' do Sporting de Braga foram novamente sujeitos a testes de rastreio à covid-19 cujos resultados foram todos negativos, revelou esta terça-feira o clube minhoto da I Liga de futebol.

Foi a quarta ronda de testes realizada pelos bracarenses no espaço de um mês e todos eles tiveram resultados negativos.

Antes do início da competição, os 'arsenalistas', tal como as restantes equipas, voltarão a ser testados.

Depois da folga de segunda-feira, o plantel voltou hoje aos treinos para preparar o jogo com o Santa Clara, da 25.ª jornada da I Liga, no dia 5 de junho (19:00), que terá lugar na Cidade do Futebol, em Oeiras.