Estádios do Rio Ave e Desportivo das Aves aprovados pela DGS

Os estádios de Rio Ave e Desportivo das Aves foram aprovados pela Direção Geral de Saúde. Sobe assim para catorze, o número de estádios onde se vão realizar as últimas dez jornadas do campeonato.

Ficam a faltar apenas três equipas saberem se pode ou não realizar as jornadas que faltam no estádio habitual. Vitória de Setúbal, Famalicão e Moreirense vão receber vistorias durante esta semana, para concluir a lista dos estádios onde se vão realizar as últimas jornadas.