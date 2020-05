Tondela regressa aos treinos em conjunto

O plantel do Tondela regressou esta segunda-feira aos treinos em conjunto, depois de dois testes negativos ao novo coronavírus, anunciou a SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Depois de realizados os segundos testes PCR/zaragatoa ao SARS-Cov-2 a jogadores, treinadores e 'staff', cujos resultados foram, de novo, todos negativos, a grande novidade foi o regresso aos treinos de conjunto", adianta o comunicado.

Segundo a nota, o treinador Natxo González "orientou a primeira sessão de trabalho com todos os jogadores, com a exceção de Fahd Moufi que realizou apenas tratamento à lesão muscular no gémeo direito, da qual aguarda o resultado dos exames médicos realizados".

Após a folga deste domingo, o Tondela entra hoje na quarta semana de treinos, após a paragem devido à pandemia da covid-19, e já com dois testes PCR/zaragatoa com resultados negativos, e um exame serológico, no primeiro dia (04 de maio), igualmente negativo.

Aquando da suspensão do campeonato da I Liga de futebol, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.

O jogo da 25.ª jornada está agora agendado para 4 de junho, às 19:15, no Estádio da Luz.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.

Após 24 jornadas, os 'dragões' lideram a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.