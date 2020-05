Regresso do campeonato: FC Porto e Benfica só vão jogar uma vez ao fim de semana

O FC Porto e o Benfica apenas disputam um jogo ao fim de semana, o primeiro de julho, de acordo com o calendário das 10 últimas jornadas da I Liga de futebol, hoje divulgado.

Com exceção da 34.ª e última ronda, prevista para 16 de julho e, regulamentarmente, dependente da tabela classificativa para ser agendada, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) divulgou o programa da retoma, com arranque em 03 de junho.

Entre as equipas na luta pelo título - o líder FC Porto, que soma 60 pontos, e o campeão Benfica, segundo, com 59 -, os 'encarnados' jogam mais vezes em primeiro lugar (cinco contra quatro dos portistas).

Numa prova que, do início da 25.ª jornada até ao final da 33.ª, em 21 de julho, só para nove dias (08, 14, 20 e 27 de junho e 02, 07, 12, 16 e 17 de julho) e não tem jogos antes das 17:00, o FC Porto é o primeiro dos candidatos a entrar em ação, no dia do regresso, pelas 21:15, no reduto emprestado do Famalicão.

Para o dia seguinte (quinta-feira, 04 de junho), está marcado o regresso do Benfica, que recebe o Tondela, a partir das 19:15, no Estádio da Luz, num jogo à porta fechada, como todos os 90 que falta disputar na edição 2019/20 da I Liga.

Na ronda 26, Benfica e FC Porto jogam no mesmo dia, uma quarta-feira (10 de junho), as 'águias' primeiro, às 19:15, em Portimão, e os 'dragões' logo a seguir, às 21:30, no Estádio do Dragão, perante o Marítimo.

Os azuis e brancos abrem as 'hostilidades' na jornada 27, no reduto do Desportivo das Aves, numa terça-feira (16 de junho), pelas 21:15, com os 'encarnados' a jogaram no dia seguinte, também fora, e no mesmo horário, frente ao Rio Ave, que ainda espera ver o seu estádio habilitado para receber jogos da I Liga.

Na 28.ª jornada, ambos jogam em casa e numa terça-feira (23 de junho), o Benfica às 19:15, face ao Santa Clara, e o FC Porto logo a seguir, às 21:25, perante o vizinho Boavista.

Seis dias depois, em 29 de junho, os vencedores das últimas 17 edições voltam a jogar no mesmo dia, agora numa segunda-feira (29 de junho), os 'encarnados' primeiro, às 18:00, na casa do Marítimo, e os 'azuis e brancos' às 21:15, em Paços de Ferreira.

A primeira e única vez que jogam ao fim de semana acontece na 30.ª ronda, os dois em casa, o Benfica no sábado (04 de julho), às 21:15, face ao Boavista, e o FC Porto no domingo (05 de julho), às 21:15, frente ao Belenenses.

Os dois candidatos voltam na quinta-feira (09 de julho), para a 31.ª ronda, com o FC Porto a começar primeiro, às 19:15, em Tondela, e o Benfica às 21:15, na casa emprestada do Famalicão.

Na 32.ª e antepenúltima ronda, o Benfica volta a entrar à frente, recendo numa terça-feira (14 de julho), pelas 21:30, o Vitória de Guimarães, com o FC Porto a receber no dia imediato (15 de julho), em idêntico horário, o clássico com o Sporting.

Os 'dragões' são, depois, os primeiros na 33.ª jornada, e última com calendário conhecido, recebendo o Moreirense numa segunda-feira, pelas 21:15. No dia seguinte, à mesma hora, o Benfica joga fora com o Desportivo das Aves.

A potencialmente 'explosiva' 34.ª e última jornada, com um Benfica-Sporting e um Sporting de Braga-FC Porto, está, provisoriamente, agendada para as 16:00 do dia 26 de julho, um domingo.

Este será a única oportunidade para os 'leões' atuarem ao fim de semana, já que, da 25.ª à 33.ª rondas, jogam uma vez à segunda-feira, uma à terça, duas à quarta, duas à quinta e três à sexta. O Sporting de Braga joga duas vezes ao sábado.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso gradual à competição, como Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, depois de a Liga alemã ter sido retomada em 16 de maio.