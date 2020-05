Campeonato mexicano de futebol termina sem atribuição do título

O torneio de encerramento do campeonato mexicano de futebol de 2020, suspenso desde 15 de março devido à pandemia de covid-19, foi hoje definitivamente interrompido pela Liga Mexicana sem atribuição do título de campeão.

"A assembleia extraordinária da Liga concordou em dar por concluído o torneio de encerramento de 2020 o mais cedo possível para os setores masculino e feminino", anunciou hoje a Liga Mexicana de Futebol através de um comunicado.

O título de campeão não é atribuído quer nas competições masculinas quer nas femininas, nas quais 10 das 17 jornadas disputadas ocorreram antes da paragem dos campeonatos, tornada definitiva pela decisão hoje tomada pela Liga, que a justifica com a preocupação de "não colocar em risco nenhum membro da família mexicana de futebol, jogadores, treinadores, dirigentes, árbitros, adeptos e jornalistas".

A questão das equipas que sobem e descem de divisão já tinha sido decidida no mês de abril, quando a Liga suspendeu as promoções e as descidas nos campeonatos das duas primeiras divisões por um período de cinco anos, a fim de permitir a "estabilização financeira" dos clubes, muito deteriorada pela crise da covid-19.

O prazo para a retoma dos campeonatos ainda é não é conhecido, mas a Liga fez saber que as datas serão definidas com base nas recomendações do Ministério da Saúde.