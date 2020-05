Feira do Livro de Lisboa vai mesmo realizar-se este ano. Confira aqui as datas

A Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se de 27 de agosto a 13 de setembro. A informação foi confirmada à SIC pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.



A APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros - e a Câmara de Lisboa estão a trabalhar em conjunto na organização do evento que deveria inaugurar hoje, no Parque Eduardo VII, mas que foi adiada por causa da pandemia.

Os editores e livreiros foram convidados a reativar a inscrição para a feira do livro. Quando foi anunciada a suspensão da feira, o montante total da inscrição foi devolvido aos participantes.

A feira tem espaço para 323 pavilhões. Se todos reativarem a inscrição, esse limite será atingido.

A APEL diz que estão a ser avaliadas todas as medidas se segurança sanitária necessárias e que, apesar de ao público não ser exigida uma máscara, os vendedores poderão ter de usar uma viseira. Mas detalhes terão de ser definidos com a autarquia e com a Direção-Geral da Saúde.