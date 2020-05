Construção Civil e empresas de trabalho temporário com regas mais apertadas

Na área metropolitana de Lisboa, a construção civil e empresas de trabalho temporário vão estar sujeitas a regras de saúde pública mais apertadas. É obrigatório o uso de máscara nas carrinhas de transporte de pessoas de construção civil.

É a resposta do Governo ao aumento do número de infetados na região de Lisboa e Vale do Tejo.