Missas podem ser celebradas a partir deste sábado

A disposição dos bancos foi revista, o ofertório passa a ser realizado no fim, à saída, os cumprimentos do gesto de paz continuam suspensos e a comunhão, que já não se administra na boca, vai ter regras ainda mais apertadas.

Cada diocese deverá adaptar-se à realidade das suas comunidades. Contudo, peregrinações, procissões, festas e romarias continuam suspensas até novas orientações.

O Governo anunciou também esta sexta-feira a abertura dos ginásios a partir de dia 1 de junho.

Inserida na terceira fase de desconfinamento, no quadro da pandemia de covid-19, a abertura dos ginásios, anunciada por António Costa no final de uma reunião do Conselho de Ministros, terá de respeitar as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente sobre restrições à capacidade máxima destes espaços, regras de desinfeção dos equipamentos e uso de máscaras e viseiras por todos os funcionários.