Confederação do Turismo quer prolongamento do lay-off

A Confederação do Turismo de Portugal quer o prolongamento do lay-off e a suspensão do pagamento por conta.



Num seminário online, o presidente da confederação defendeu que é necessário eliminar prestações para ajudar o setor a recuperar da crise provocada pela pandemia.

Francisco Calheiros considera ainda que, além do lay-off, é fundamental existir linhas de crédito e de microcrédito.

No mês de abril, o turismo teve uma quebra de 97% nas receitas turisticas.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira-feira a existência de 1.424 mortes e 32.700 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.410 para 1.424, mais 14, enquanto o número de infetados aumentou de 32.500 para 32.700, mais 200, o que representa um aumento de 0,6%.

O número de casos recuperados subiu de 19.409 para 19.552, mais 143.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse (AFP), a pandemia de covid-19 já provocou mais de 373 mil mortos e infetou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

