Covid-19: Mortes diárias no Brasil ultrapassam o total de vítimas em Portugal

O Brasil teve, em apenas um dia, mais mortes por covid-19 do que o total registado em Portugal desde o início da pandemia. Enquanto cidades como Rio de Janeiro tentam voltar a normalidade.

Foram registadas 1.473 mortes por Covid-19 em apenas um dia no Brasil, que já é o terceiro país do mundo com maior número de vítimas mortais.

