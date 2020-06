Época balnear começa sábado no Algarve, Almada, Cascais e Nazaré

A época balnear arranca este sábado, mas só no no Algarve, na área da Grande Lisboa e na zona Oeste até à Nazaré.

As restantes praias vão sendo abrangidas progressivamente até ao início de julho.

O Governo pede que se escolha a praia antes de sair de casa através da aplicação de telemóvel que vai mostrar a lotação.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, lembra que o acesso à praia é livre, mas confia no civismo

dos portugueses para cumprirem as regras de segurança. Não estão previstas multas em caso de desobediência, mas a autoridade de saúde pode atuar.