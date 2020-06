Na Europa, entre encerramentos e reaberturas, o surto parece começar a abrandar com o número de novos casos de infeção e de mortes por Covid-19 a descer em vários países.

Itália registou o número diário de mortes mais baixo desde 1 de Março, Espanha reportou, nas últimas 24 horas, cinco mortes depois de uma semana com dois dias consecutivos com zero vítimas mortais.

A Alemanha também assiste a uma descida dos números, numa altura em que o país anunciou um plano de apoio à economia no valor de 130 mil milhões de euros.

Entretanto, o Reino Unido foi anfitrião de uma Cimeira virtual que conseguiu angariar quase 8 mil milhões de euros para garantir a vacinação de milhões de pessoas em todo o mundo.