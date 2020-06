"Lei da Rolha": Brasil deixa de divulgar total de mortes e novos casos de Covid-19

O Brasil vai impor uma "Lei da Rolha" e deixar de divulgar o número total de mortes e de casos infetados com coronavírus.

Em causa está o novo método de publicação dos dados que, de acordo com o presidente brasileiro, é mais revelador do "momento do país".

O site do Ministério da Saúde onde estavam publicadas as estatísticas sobre a pandemia já foi apagado da Internet.

A decisão chega numa altura em que Bolsonaro tem sido muito criticado pelos media locais pelo modo como tem lidado com a crise pandémica.

O Brasil conta já com mais de 35 mil mortes por Covid-19 e um total de 650 mil infectados desde o início da crise.