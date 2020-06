Governo do Brasil confirma 525 mortes e 18.912 casos de Covid-19 no domingo

O Governo brasileiro confirmou hoje à tarde o registo de 525 mortes e 18.912 casos do novo coronavírus no país no domingo, depois de divulgar informações divergentes sobre o avanço da pandemia.



O Ministério da Saúde brasileiro explicou que corrigiu duplicações e atualizou dados divulgados anteriormente à comunicação social sobre casos e óbitos provocados pela covid-19 na noite de domingo, no portal oficial que o Governo brasileiro mantém na Internet com informações sobre a doença.

"Em especial, podem ser citadas a situação de Roraima, em que haviam sido publicados 762 óbitos e, após verificação do Ministério da Saúde, o número foi consolidado em 142. Outra situação corrigida foi em relação ao número de casos confirmados no Ceará, que passou de 62.303 para 64.271 após atualização", disse o órgão.

"Assim, o último boletim de 24h deve ser considerado 18.912 casos e 525 óbitos novos. O total de casos no país é de 691.758 e de óbitos 36.455 ao longo da pandemia. O número de recuperados soma 283.952 pacientes e outros 371.351 estão em acompanhamento médico", acrescentou.

Numa lista enviada aos jornalistas, o Ministério da Saúde brasileiro havia informado que o país registou um total de 37.312 mortes provocadas pela covid-19, dado que indicava um acréscimo de 1.382 óbitos nas últimas 24 horas até domingo à noite.

No que se refere aos infetados, a lista divulgada à comunicação social informava um total de 685.427 casos confirmados da doença, dado que significou uma subida de 12.581 novos registos.

Ambas as informações estavam incorretas e foram atualizadas apenas no 'site' do Governo brasileiro, sem mais explicações.

Recentemente, o Brasil confirmou mudanças na divulgação dos dados consolidados sobre casos e mortes provocadas pela pandemia e passou a relatar apenas o número de casos e de óbitos registados nas últimas 24 horas.

Além da suspensão da divulgação de parte dos dados consolidados, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, também confirmou que o Governo informará os números após as 22:00, horário local, muito depois dos horários em que os números eram divulgados.

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 403.449 pessoas e infetou mais de 7.030.330 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais até às 12:00 de Lisboa.

Pelo menos 3.063.500 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais afetados:

Estados Unidos, com 110.514 mortes e 1.942.363 casos.

Reino Unido, com 40.542 mortes e 286.194 casos,

Brasil com 36.455 mortes (691.758 casos),

Itália com 33.899 mortes (234.998 casos)

França com 29.155 óbitos (190.974 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou 83.040 casos (quatro novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.341 recuperações.

A Europa totalizou 183.716 mortes para 2.286.470 casos, Estados Unidos e Canadá 118.373 mortes (2.038.062 casos), América Latina e Caraíbas 65.861 mortes (1.329.461 casos); Ásia 19.624 mortes (697.016 casos), Médio Oriente 10.562 mortes (480.302 casos), África 5.182 mortes (190.379 casos) e Oceânia 131 mortes (8.645 casos).

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num "grande confinamento" que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 6 mortos e 192 novos casos de infeção por Covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total há 1.485 mortes e 34.885 infetados.

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.479 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos e infeção subiram 0,6%.

Portugal é o 25.º país do mundo com mais óbitos e o 30.º em número de infeções.

