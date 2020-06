É muito raro que uma pessoa que tenha o novo coronavirus mas não tenha sintomas o possa transmitir.

Não só a própria Organização Mundial de Saúde vem agora confirmá-lo como é um dos grandes resultados do teste de 10 milhões de pessoas na cidade chinesa de Wuhan, onde o novo coronavírus surgiu pela primeira vez no fim do ano passado.

