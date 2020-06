As novas regras para quem vai ao centro comercial

Lisboa e Vale do Tejo entraram esta segunda-feira na 3ª fase de desconfinamento duas semanas depois do resto do país.

Os centros comerciais reabriram após dois adiamentos motivados pela alta taxa de contágio de Covid-19 na região.

Ministra da Saúde admite que desconfinamento tenderá a aumentar transmissão

A ministra da Saúde volta a apelar ao cumprimento das regras de distanciamento e higiene. Marta Temido admite que o alívio das medidas de confinamento tende a aumentar ligeiramente a transmissão do vírus.

O indicador de transmissibilidade está "ligeiramente abaixo de 1,00", mas poderá subir.

"Sabemos que, com o alívio das medidas de confinamento, esse RT andará na casa do 1,00 e poderá ficar um pouco acima, e é natural que isso aconteça. Aquilo que precisamos de garantir é que este risco se mantém controlado", explicou Marta Temido.

Nos cinco dias anteriores a 11 de junho, o chamado RT situava-se nos 0,97 para a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm registado a maioria dos novos casos. Apesar dos valores estáveis, a ministra afirmou que a situação epidemiológica tem de continuar a ser acompanhada de perto.

Portugal já realizou mais de um milhão de testes ao coronavírus

Nos meses de maio e junho foram realizados em média mais mil testes na região de Lisboa e Vale do Tejo do que em abril.

A ministra da Saúde confirma que o país atingiu no domingo a marca de um milhão de testes realizados. No total, 6,5% dos casos testaram positivo.

Portugal regista 1.520 mortes relacionadas com a covid-19, mais três do que no domingo, e 37.036 infetados, mais 346, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

