Trigémeos nascem no México com Covid-19

Dois meninos e uma menina que nasceram a 17 de junho no hospital do estado de San Luis Potosí, México, testaram positivo para a Covid-19. Estão estáveis e a "evoluir favoravelmente", segundo as autoridades.

Chegou a pensar-se que a mãe teria a doença, mas não tinha sintomas, segundo o Mexico News Daily, mas os testes feitos aos dois progenitores deram negativo. Os bebés fizeram o teste pouco tempo depois de nascerem e sem terem ainda sido amamentados.

"Os trigémeos que estamos a acompanhar estão estáveis. Estão a evoluir favoravelmente. Um deles continua a antibiótico, mas está bem. Esperamos que assim continue para que possam reunir-se em breve com os pais", disse na quarta-feira em conferência de imprensa a responsável da Saúde Monica Rangel, citada pela CNN.

Mistério sobre de que forma os bebés contraíram a doença

"Os pais dos trigémeos tiveram resultado negativo para o coronavírus", segundo disse Monica Rangel. "Agora temos de perceber se [o vírus] foi talvez transmitido através da placenta, não podemos ter certeza. São as teorias que precisamos examinar. É um novo vírus. Ainda não há literatura disponível internacionalmente sobre esse assunto".

Os médicos estão intrigados, dizem que é "um caso nunca visto" e uma "questão científica muito relevante".

"Agora que temos o resultado negativo dos testes de PCR [reação em cadeia da polimerase] a ambos os pais, o caso é ainda mais relevante, não só para a investigação que os nossos médicos estão a fazer, mas para a pesquisa mundial sobre o comportamento do vírus ", disse Rangel.

México perto dos 200 mil casos de Covid-19 e 25 mil mortes

O México registou na quarta-feira mais 947 mortes por Covid-19, o segundo maior número diário de óbitos desde o início da pandemia, elevando o total de mortos para 24.324, informaram as autoridades.

O diretor-geral de Epidemiologia do México, José Luis Alomía, precisou no entanto que os 947 óbitos registados na quarta-feira correspondem a mortes ocorridas nos últimos 10 dias, o tempo médio em que os casos são comunicados às autoridades.

O maior número de mortes diárias naquele país ocorreu no dia 3 de junho, com 1.092 mortos.

O país registou ainda mais 5.437 novos casos num só dia, com o total a atingir agora os 196.847.

Por causa do elevado número de infeções, as autoridades mexicanas tiveram de adiar a reabertura de teatros e salas de concertos.

Pelo menos 482 mil mortos e mais de 9,4 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 482.802 pessoas e infetou mais de 9.450.110 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. segundo um balanço da agência AFP até às 11:00 de Lisboa.

Pelo menos 4.672.300 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos, com 121.979 mortes e 2.381.369 casos

Brasil com 53.830 mortes e 1.188.631 casos

Reino Unido com 43.081 mortes (306.862 casos)

Itália com 34.644 mortes (239.410 casos)

França com 29.731 mortos (197.755 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.449 casos e 4.634 mortes.

A Europa totalizou 194.459 mortes para 2.585.203 casos, Estados Unidos e Canadá 130.509 mortes (2.483.610 casos), América Latina e Caraíbas 103.188 mortes (2.229.860 casos), Ásia 31.251 mortes (1.123.774 casos), Médio Oriente 14.441 mortes (681.857 casos), África 8.821 mortes (336.813 casos) e Oceânia 133 mortes (8.999 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.549 mortes e 40.415 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.543 para 1.549, mais seis em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 40.104 para 40.415, mais 311, o que corresponde a um aumento de 0,8%.

Há 436 doentes internados, mais sete em relação a ontem. 67 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis face a quarta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 26.083 para 26.382, mais 299.

Links úteis