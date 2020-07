Portugal e Espanha com livre circulação

As fronteiras entre Portugal e Espanha reabriram esta quarta-feira à meia-noite, depois de três meses e meio encerradas devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Países cumprem cerimónias com um forte simbolismo político

Os chefes de Estado e de Governo de Portugal e de Espanha juntaram-se para assinalar a reabertura da fronteira com cerimónias de alto nível em Badajoz e Elvas.

A fronteira luso-espanhola foi encerrada às 23:00 de 16 de março (00:00 de dia 17 em Espanha), com pontos de passagem exclusivamente destinados ao transporte de mercadorias e a trabalhadores transfronteiriços, e reabriu às 23:00 desta terça-feira, (00:00 de hoje em Espanha).

Cerimónia realizada nos dois lados da fronteira

As autoridades dos dois países ibéricos quiseram conferir especial simbolismo político a esta reabertura e organizaram cerimónias durante a manhã de hoje, nos dois lados da fronteira, com a participação do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do rei de Espanha, Felipe VI, do primeiro-ministro português, António Costa, e do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez.