Marcelo lembra importância das relações entre Portugal e Reino Unido

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou esta sexta-feira importância da cooperação entre Portugal e o Reino Unido em momentos menos bons da história.

O Presidente da República sublinhou que a análise dos números portugueses não pode ignorar as diferenças regionais.

Portugal excluído do corredor aéreo de Inglaterra

Portugal Continental não foi incluído na lista de países com corredor turístico com o Reino Unido, ainda com os arquipélagos da Madeira e dos Açores a aguardar uma decisão, após confusão nas listas divulgadas.

Esta medida fará com que os turistas britânicos que se desloquem a Portugal tenham de cumprir uma quarentena obrigatória ao regressarem ao país.