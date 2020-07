Por causa da pandemia, a Austrália tomou uma decisão histórica e vai fechar a fronteira entre os dois maiores estados do país, Vitória e Nova Gales do Sul, para tentar travar a propagação do novo coronavírus.

A decisão surge no seguimento de um novo surto que começou há duas semanas em Melbourne.

A fronteira entre os dois estados só tinha sido fechada, uma vez, há 100 anos quando o mundo viveu a pandemia da gripe espanhola .