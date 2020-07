Mais de 3 milhões de casos de Covid-19 nos EUA

Há já algum tempo que os Estados Unidos estão no topo dos países com mais infetados, mas o ritmo com que aparecem novas infeções está a aumentar de forma vertiginosa.

Só nas últimas 24 horas foram registadas 55 mil pessoas positivas ao coronavírus.

Uma situação provocada pelo surto de infeções nos estados do sul e do oeste, nomeadamente na Florida, Texas, Califórnia, Arizona e Geórgia.

