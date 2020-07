Portugal com mais 13 mortes e 418 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de um total de 1.644 mortes e 45 277 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

São mais 13 vítimas mortais e mais 418 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

Mais de 12 milhões de casos de Covid-19 foram oficialmente declarados em todo o mundo. Mais de metade nos EUA e na América Latina, revela a AFP num balanço realizado às 11h00 de Lisboa.

Há pelo menos 12.063.425 de casos de infeção e 549.451 mortos.

A maioria dos casos foi declarada nos Estados Unidos, com 3.055.101 casos e 132.309 mortos, e no Brasil, com 1.713.160 casos e 67.964 mortos.

O número de casos oficiais duplicou deste 31 de maio.

Nos últimos sete dias houve 1,3 milhões de novos casos.

Países mais atingidos

Estados Unidos, com 132.309 mortos e 3.055.144 casos

Brasil, com 67.964 mortes para 1.713.160 casos

Reino Unido, com 44.517 mortes (286.979 casos),

Itália, com 34.914 mortos (242.149 casos)

México, com 32.796 mortes (275.003 casos).

China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.581 casos (nove novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 78.590 curados.

A Europa totalizou 201.080 mortes para 2.780.745 casos, Estados Unidos e Canadá 141.077 mortes (3.161.512 casos), América Latina e Caraíbas 135.483 mortes (3.108.263 casos), Ásia 40.586 mortes (1.611.883 casos), o Médio Oriente 19.101 mortes (869.766 casos), África 12.239 mortes (524.094 casos) e Oceânia 135 mortes (10.619 casos).

Links úteis