Bolsonaro vai repetir o teste à Covid-19

O Presidente do Brasil vai repetir, esta semana, o teste à covid-19 para saber se continua infetado.

A confirmação foi feita pelo médico oficial da Presidência da República Brasileira à CNN.

O cardiologista garante que Jair Bolsonaro está bem e continuará em isolamento no Palácio da Alvorada até o resultado do novo teste.

O exame estava previsto para esta segunda-feira mas foi adiado e ainda não é conhecida a nova data exata.

O Presidente brasileiro fez o primeiro teste à covid-19 há precisamente uma semana.

Mais de 569 mil mortos e quase 13 milhões de infetados no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 569.135 pessoas e infetou mais de 12.927.000 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP até às 11:00 de Lisboa.

Pelo menos 6.905.200 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os paíse mais afetados:

Estados Unidos, com 135.205 mortes e 3.304.942 casos

Brasil com 72.100 mortes e 1.864.681 casos,

Reino Unido com 44.819 mortes (289.503 casos),

México com 35.006 mortes (299.750 casos)

Itália com 34.954 mortos (243.061 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.602 casos e 4.634 mortes

A Europa totalizou 202.658 mortes para 2.840.538 casos, América Latina e Caraíbas 144.765 mortes (3.375.183 casos), Estados Unidos e Canadá 144.023 mortes (3.412.531 casos), a Ásia 43.822 mortes (1.773.059 casos), Médio Oriente 20.481 mortes (919.208 casos), África 13.249 mortes (594.925 casos) e Oceânia 137 mortes (11.556 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de um total de 1.662 mortes e 46.818 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

São mais 2 vítimas mortais e mais 306 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

O número de doentes internados subiu para 467, mais 5 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 63 pessoas, menos 1 do que no dia anterior.

