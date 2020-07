União Europeia tenta assegurar fornecimento de futura vacina contra a Covid-19

O laboratório francês Sanofi assegura que estão bem encaminhadas as negociações com a União Europeia para o fornecimento de 300 milhões de doses de uma futura vacina contra o novo coronavírus.

Esta declaração surge depois da controvérsia em torno da possibilidade de o laboratório vir a favorecer os Estados Unidos, por causa do apoio financeiro de Washington à investigação.

Um pouco por todo o mundo, há ensaios clínicos a decorrer mas, apesar do anúncio de progressos, a possibilidade de haver uma vacina acessível às populações antes do final do ano parece ainda uma meta inalcançável.

