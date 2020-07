Mais de 130 surtos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo

A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou esta sexta-feira que na região de Lisboa e Vale do Tejo há 134 surtos de Covid-19 ativos.

Na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, Marta Temido afirmou que o número de casos positivos na região de Lisboa ainda é inconstante. Sobre o resto do país, há um total de 206 surtos ativos de covid-19.

"Há a referir que temos 41 surtos ativos no Norte, 13 no Centro, 134 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Alentejo e 13 no Algarve. Esta é, genericamente, a caracterização da situação epidemiológica do país", afirmou a governante, na apresentação do boletim diário das autoridades sanitárias, num somatório que perfaz um total de 206 surtos ativos.

Mais 3 mortes e 312 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.682 mortes e 48.077 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu de 1.679 para 1.682, mais 3 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 47.765 para 48.077, mais 312.

Há 447 pessoas internadas, 67 estão nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 32.476 para 32.790, mais 314.

Pessoas que estiveram em contacto com doentes de Covid-19 devem manter isolamento

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, fez um alerta para quem esteve em contacto com pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Graça Freitas disse que é necessário manter o isolamento, independentemente do teste ter dado negativo.

Ministra da Saúde diz que não há motivos para alterações nos transportes públicos

A ministra da Saúde diz que não vê motivos para acabar, para já, com o limite de lotação dos transportes públicos.

As declarações foram feitas esta tarde, depois do ministro das Infraestruturas ter admitido a possibilidade de o Governo acabar com a regra dos dois terços.