Covid-19: Reino Unido registou mais sete mortos e 685 casos de infeção

O Reino Unido registou sete mortes por Covid-19 em 24 horas, mantendo uma tendência de queda no país, mas o número de infeções continua elevado, tendo sido identificados 685 novos casos, de acordo as autoridades de saúde britânicas.

Na atualização dos dados desta segunda-feira publicada pela direção geral de Saúde de Inglaterra, foram contabilizados ao todo 45.759 óbitos e 300.111 casos de contágio confirmados durante a pandemia covid-19.

O Reino Unido continua a ser o terceiro país com a mortalidade mais elevada a nível mundial, atrás do Brasil e EUA.

O Reino Unido fez, este fim-de-semana, a Espanha o mesmo que já tinha feito a Portugal, duas vezes. Excluiu o país vizinho da lista de destino seguros.

Muitos britânicos foram apanhados de surpresa, já de férias em Espanha e vão agora ter que fazer quarentena de 14 dias quando regressarem a casa.

França e Alemanha podem ser excluídas da lista de países seguros do Reino Unido

Depois da Espanha, o Reino Unido pondera excluir a França e a Alemanha da lista de países seguros.

A decisão ainda não foi tomada mas fonte do Governo britânico garantiu à Sky News que a situação epidemiológica dos dois países está a ser acompanhada com atenção pelas autoridades de saúde do Reino Unido.

Existe o receio de uma nova vaga de infeções por Covid-19 e, se for necessário, será imposta uma quarentena obrigatória de 14 dias a quem viajar de França ou da Alemanha, tal como já acontece com Portugal.