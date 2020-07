"Vacina para a Covid-19 deve ser um bem público mundial", defende Guterres

António Guterres exige que qualquer descoberta de vacina para a Covid-19 seja para todos e não apenas para os países que a fabriquem.

O secretário-geral das Nações Unidos criticou o que chama de novo "vacinonacionalismo", no mesmo dia em que foi homenageado pela decisão que evitou o afogamento da galeria de arte rupestre do Vale do Côa.

