Covid-19: Reabertura dos centros de dia em Vila do Conde adiada

Em Vila do Conde, depois de terem sido suspensas as visitas a lares de idosos, vai ser adiada por duas semanas a reabertura dos centros de dia. A medida surge numa altura em que o número de novos casos de covid-19 no concelho tem vindo a subir.

Na última semana, só Lisboa e Sintra tiveram um aumento no número de casos superior ao que foi registado em Vila do Conde. Dos 173 casos ativos no concelho, 61 surgiram nos últimos dias.