Covid-19: Portugal com mais 5 mortes e 214 casos nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje mais cinco mortes e mais 214 casos confirmados de Covid-19 em relação a segunda-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 54.448 casos de infeção e 1.784 mortes.

O país regista hoje 39.936 casos recuperados, mais 136 em relação a ontem.

Há 336 pessoas internadas. Nos cuidados intensivos estão 38 doentes, menos um do que ontem.

NUNO FOX

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que a proporção de infetados pelo novo coronavírus está a aumentar globalmente entre a população mais jovem, colocando em risco o setor populacional mais vulnerável, tal como a população mais velha e doente, que está inserida em meios com uma mancha populacional densa e com um serviço de saúde fraco.

Takeshi Kasai, responsável da Organização Mundial de Saúde na Região Ocidental do Pacífico, referiu esta terça-feira que "a pandemia está a mudar", uma vez que "as pessoas entre os 20, 30, e 40 anos estão a impulsionar a transmissão" do vírus, sendo que "muitas não sabem que estão infetadas".

Entre 23 de março e 4 junho, cerca de 30 crianças de cinco unidades pediátricas do Reino Unido foram diagnosticadas com diabetes tipo 1, revela um estudo. De acordo com cientistas do Imperial College London, este número é duas vezes superior ao registado em anos anteriores.

Athit Perawongmetha / Reuters

Destas crianças, cinco testaram positivo para o novo coronavírus e isso fez com que soassem os alarmes, levando os cientistas a criarem uma ligação entre a Covid-19 e a diabetes tipo 1. No entanto, avisaram que os números poderiam ter sido subestimados porque nove crianças não chegaram a fazer o teste da Covid-19.

Médicos do Imperial College Healthcare NHS Trust quiseram descobrir se realmente havia uma ligação entre a Covid-19 e a diabetes tipo 1 em crianças e para isso juntaram-se aos cientistas do Imperial College London para investigarem.