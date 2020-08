"A pandemia está a mudar". Pessoas abaixo dos 40 anos estão a impulsionar a transmissão do vírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que a proporção de infetados pelo novo coronavírus está a aumentar globalmente entre a população mais jovem, colocando em risco o setor populacional mais vulnerável, tal como a população mais velha e doente, que está inserida em meios com uma mancha populacional densa e com um serviço de saúde fraco, avança a Reuters.

Takeshi Kasai, responsável da Organização Mundial de Saúde na Região Ocidental do Pacífico, referiu esta terça-feira que "a pandemia está a mudar", uma vez que "as pessoas entre os 20, 30, e 40 anos estão a impulsionar a transmissão" do vírus, sendo que "muitas não sabem que estão infetadas".

"Isto aumenta o risco de transmissão para os mais vulneráveis"

"O que estamos a observar não é um simples ressurgimento. Acreditamos que é um sinal de que entrámos numa nova fase da pandemia na região da Ásia-Pacífico", acrescentou o responsável da OMS.

Takeshi Kasai deixou ainda a recomendação de que através de uma rápida deteção e resposta na gestão dos casos de infeção, os países serão capazes de travar o número de mortos e a queda das respetivas economias.

A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 770 mil vítimas mortais e infetou perto de 22 milhões de pessoas em todo o mundo. Os EUA, que ultrapassaram a barreira das 170 mil mortes, é o país mais afetado.