Reino Unido pode voltar a pôr Portugal na lista negra

Os últimos dias foram de caos no aeroporto de Faro, depois da abertura do corredor aéreo com o Reino Unido. A chegada de cada vez mais britânicos provocou longas filas no controlo à chegada.





O SEF já está a reforçar as equipas para o aeroporto de Faro depois de, na quarta-feira, a chegada simultânea de oito voos, com mais de 800 pessoas, ter levado os passageiros a concentrar-se na zona do controlo documental, que este ano não passou a ser feita na "zona de verão", como é habitual.

A imprensa britânica diz que Portugal pode voltar a ser retirado da lista de países seguros do Reino Unido.

O repórter da SIC, João Tiago, está no Aeroporto de Faro e faz o ponto da situação.

