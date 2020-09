Alemanha regista 1.311 novos casos de Covid-19

A Alemanha registou 1.311 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, para um total no país até hoje de 246.166 desde o início da pandemia, e oito vítimas mortais, somando 9.321.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), foram identificados aproximadamente mais 1.400 candidatos considerados curados em relação ao dia anterior, totalizando 220.500.

A Renânia do Norte-Vestefália, com 59.527 casos desde o início da pandemia de Covid-19, a Baviera, com 58.077, e Bade-Vurtemberga, com 42.614 casos, são as regiões mais afetadas, registando o maior número diário e total de contágios. São também estes os três federados com o valor mais alto de vítimas mortais.

A pandemia do coronavírus, que provoca a covid-19, já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.827 pessoas das 58.633 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

