Covid-19 em lares: 400 profissionais de saúde vão reforçar combate 

A questão dos lares foi um dos temas debatidos na reunião do Infarmed desta segunda-feira, que juntou especialistas, políticos e parceiros sociais para analisar a evolução da pandemia do novo coronavírus em Portugal.

Numa altura em que 400 profissionais de saúde vão este mês para o terreno ajudar no combate ao contágio dentro dos lares, Ferro Rodrigues pôs em causa a estratégia seguida para os lares, questionando que não se tenham tirado lições da primeira fase da pandemia.

Esta segunda-feira, foi confirmado um foco de infeção de covid-19 numa residência para idosos, na Ericeira.

PORTUGAL COM MAIS 3 MORTES E 249 NOVOS CASOS DE COVID-19



A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 1.843 mortes e 60.507 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.840 para 1.843, mais 3 do que no domingo. As vítimas mortais são da região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de infetados aumentou de 60.258 para 60.507, mais 249. O maior aumento de casos registou na região norte: há mais 133 infetados, segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 85.