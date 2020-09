Covid-19. Jogo do Sporting com o Nápoles cancelado 

O jogo entre o Sporting e o Nápoles, marcado para este domingo às 19:30, foi cancelado devido a três casos de covid-19 detetados na equipa dos leões.

Depois dos testes realizados no sábado, três jogadores testaram positivo ao novo coronavírus. Estão assintomáticos e isolados. O clube de Alvalade não revelou a identidade dos jogadores.

Este domingo de manhã, todo o plantel e equipa técnica do Sporting realizaram novos testes.

O Sporting tinha agendado para este domingo um jogo com os italianos do Nápoles, do Troféu Cinco Violinos, às 19:30, no Estádio José Alvalade.

Liga de clubes defende que um caso positivo não obrigue a isolamento coletivo

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional defendeu no sábado que é "imperativo" manter a aplicação da orientação de que um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo das equipas, referindo que a competição não pode parar.

A Liga convocou no mesmo dia os médicos de todas as sociedades desportivas que integram as competições profissionais para uma reunião de urgência, depois de os jogos entre o Feirense e o Desportivo de Chaves e entre o Académico de Viseu e Académica, da primeira jornada da II Liga, não se terem realizado devido a casos positivos de covid-19.

Covid-19 no futebol. Liga diz que regras da DGS não foram cumpridas

Dois jogos da II Liga foram adiados por ordem da Direção-Geral de Saúde. A equipa do Desportivo de Chaves está mesmo em isolamento depois de quase ter iniciado a partida contra o Feirense.

Os atletas já estavam no relvado, mas a DGS acabou por impedir a realização da partida porque no plantel do Desportivo de Chaves existiam quatro casos confirmados de covid-19. O plantel transmontano está agora em isolamento e está a ser feita uma nova avaliação de risco.

A Liga de Clubes está contra a decisão das autoridades de saúde.

Além do Feirense-Chaves, foi também suspenso o Académico de Viseu-Académica de Coimbra. No plantel viseense há três casos de covid-19.