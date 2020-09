Portugal com mais 7 mortes e 673 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de um total de 1.867 mortes e 63.983 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.860 para 1.867 , mais 7 do que no sábado - 6 na região de Lisboa e uma no Norte.

O número de infetados aumentou de 63.310 para 63.983, mais 673.

Em vigilância estão 36.398 contactos, mais 343 em relação a sábado.

A ministra da Saúde disse este sábado que o Governo não contempla para já tornar obrigatório o uso de máscara na via pública, face à pandemia do novo coronavírus.

A ministra da Saúde confessou ainda que espera que as brigadas de intervenção rápida possam impedir o aparecimento de grandes surtos em lares.

Mais de 920 mil mortos e 28,8 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 921.097 pessoas e 28.819.490 foram infetadas em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

