Belgas infetados após férias em Albufeira. Surto pode não ter tido origem em Portugal 

Pelo menos 67 jovens belgas testaram positivo à covid-19, depois de estarem de férias em Albufeira, no Algarve, entre 2 e 12 de setembro.

No total, eram 130 jovens, entre os 18 e os 20 anos, de diferentes cidades da Bélgica. A maioria viajava em grupos organizados por um operador turístico belga. Muitos partilhavam o mesmo alojamento, segundo a diretora-geral da Saúde.

Graças Freitas avançou que as autoridades de saúde do Algarve vão proceder a uma avaliação retrospetiva para tentar encontrar a origem do surto. No entanto, admitiu que o primeiro caso pode não ter tido origem em Portugal.

"Não quer dizer que estas pessoas que adoeceram em Portugal, dado o período da incubação da doença e dado que muitas pessoas têm doença assintomática, tenham contraído a partir de uma pessoa que está residente em Portugal", disse.

O Algarve integra a "zona laranja" no sistema de semáforos do governo belga, o que significa que o rastreio e a quarentena são apenas recomendados no regresso ao país. Os jovens testaram positivo já depois de voltarem à Bélgica.

Graça Freitas avançou ainda que os organizadores da viagem admitiram que os jovens não cumpriram as normas de segurança.

As autoridades belgas admitem que os casos positivos relacionados com o grupo podem aumentar nos próximos dias, uma vez que só agora está a ser feito o rastreio dos contactos diretos dos jovens que testaram positivo à covid-19.