Covid-19: Pelo menos 67 jovens belgas infetados após férias em Albufeira

A notícia foi dada pelo governador da província da Flandres Ocidental, Carl Decaluwé, que citado pela imprensa belga refere que os jovens foram infetados em férias no Algarve entre os dias 02 e 12 de setembro.

Cerca de metade destes 67 jovens infetados -- que têm entre 18 e 20 anos e estão em isolamento domiciliário -- participaram numa estadia organizada pelo operador turístico belga Summer Bash, especializado em viagens para jovens de 16-24 anos, enquanto os restantes alugaram uma casa privada para as férias.

De acordo com Carl Decaluwé, "o número de jovens infetados deverá aumentar", já que as autoridades belgas ainda não conseguiram rastrear todos os contactos dos que testaram positivo para a covid-19.

Ao todo, foram 130 os jovens belgas que passaram férias na primeira quinzena em Portugal com o operador turístico Summer Bash, tendo a empresa recomendado a realização de testes e de quarentena.

A maioria destes jovens são das cidades de Waregem, Tielt e Roeselare, na Flandres Ocidental, a parte neerlandesa da Bélgica.

"Suspeito que não seguiram totalmente as medidas" restritivas, disse por seu turno o presidente da câmara municipal de Waregem, Kurt Vanryckeghem, também citado pela imprensa.

À semelhança da região metropolitana de Lisboa e do norte de Portugal, o Algarve integra a classificação de "zona laranja" no sistema de semáforos do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga, o que significa que o rastreio e a quarentena são apenas recomendados no regresso à Bélgica.

As autoridades belgas anunciaram que registaram, em média, 779 contágios por dia na semana de 6 a 12 de setembro, um aumento de 52% em relação ao período de sete dias anterior, estando previsto para hoje novo balanço. No total, o país já registou 94.795 casos de contágio e 9.930 mortes por covid-19 desde o inicio da pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.878 pessoas dos 65.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.