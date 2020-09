Portugal com mais 5 mortes e 463 casos de covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de um total de 1.925 mortes e 69.663 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.920 para 1.925 , mais 5 do que no domingo. O número de infetados aumentou de 69.200 para 69.663, mais 463.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 28 internamentos, aumentando para 546 o número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registado um aumento de 9 utentes nos cuidados intensivos, num total de 70.

De ontem para hoje recuperaram 238 doentes, pelo que 45.974 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.

Em vigilância estão 40.418 contactos, menos 47 em relação a segunda-feira.

Quem anda de comboio corre mais risco de ser infetado? Estudo diz que não há ligação

Um estudo concluiu que não existe uma ligação direta entre as infeções da covid-19 e a utilização do transporte ferroviário na Área Metropolitana de Lisboa, considerando como fator mais determinante as questões socioeconómicas.

O estudo foi desenvolvido pelos investigadores Milton Severo, Ana Isabel Ribeiro, Raquel Lucas, Teresa Leão e Henrique Barros do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

Pandemia já matou quase um milhão de pessoas em todo o mundo

