Covid-19 no hospital de Beja. Seis enfermeiros infetados e cirurgias canceladas

O hospital de Beja detetou esta quinta-feira seis enfermeiros do bloco operatório infetados com covid-19 e cancelou algumas cirurgias programadas por questões de segurança, disse à Lusa a presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

"Neste momento, há seis enfermeiros do bloco operatório com infeção confirmada", indicou Conceição Margalha, referindo que os profissionais de saúde, que "foram colocados de imediato em isolamento" em casa, "apresentam sintomas ligeiros e não inspiram cuidados".

Segundo a responsável, o bloco operatório mantém-se a funcionar, mas, "por questões de segurança, foram canceladas algumas cirurgias programadas e será mantida uma avaliação rigorosa relativamente à atividade" no serviço.

Portugal em situação de contingência até 14 de outubro

Portugal vai-se manter em situação de contingência até ao dia 14 de outubro, face a um quadro de aumento de casos de covid-19 nas últimas cinco semanas.

A decisão do Governo foi anunciada pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantando que a situação de contingência em Portugal continental será reavaliada pelo executivo dentro de duas semanas, então já com uma análise mais aprofundada sobre o impacto das primeiras semanas de aulas nas escolas.