Pandemia já fez 32 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia conseguiu travar o carnaval do Rio de Janeiro e por enquanto não há data prevista para os festejos. As escolas de samba já tinham avisado que a festa só se iria realizar se entrentanto fosse criada uma vacina contra a covid-19. O carnaval foi suspenso pela última vez em 1912, depois da morte do ministro dos Negócios Estrangeiros da altura.

O Brasil ocupa o segundo lugar na tabela dos mais afetados. Os Estados Unidos estão em primeiro, com mais de 7 milhões 200 mil casos. Numa reunião por videoconferência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Washington voltou a dizer que a culpa da pandemia é da China.

Pequim, por sua vez, acusou os estados unidos de estarem contra a comunidade internacional.

Na Argentina, registou-se mais de 13 mil infetados e quase 400 mortos em 24 horas.

Por outro lado, depois de um pico de casos no final de agosto, a Coreia do Sul vê agora diminuir o número de infetados. Mas as férias de outono aumentam o receio e por isso as medidas vão apertar a partir de segunda feira.

Há 40 dias que a China está sem infeções locais, os 8 casos registados são todos do exterior.