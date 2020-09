Gripe e Covid-19: Portugal prepara-se para o inverno

Com a chegada do frio, e porque os sintomas da gripe são muitas vezes parecidos com os do novo coronavírus, este ano o Governo comprou mais vacinas contra a gripe.

A primeira fase arranca já segunda-feiraOs primeiros a serem vacinados são os profissionais de saúde,

as grávidas, utentes e trabalhadores de lares.

Para esta primeira fase de vacinação, 335 mil doses já chegaram aos centros de saúde portugueses.

O número de infeções diárias por covid-19 continua a aumentar.

