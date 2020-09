Portugal tem 287 surtos de covid-19

Portugal tem 287 surtos ativos da doença covid-19 e a região Norte é a que regista mais casos, 124, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 93, divulgou esta sexta-feira a ministra da Saúde.





Há ainda 31 surtos ativos na região Centro, 22 no Algarve e 17 no Alentejo, precisou Marta Temido, na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19.

Segundo a ministra, na região Norte destacam-se surtos associados a restaurantes em Póvoa de Varzim e em Vila do Conde e um surto associado a uma viagem turística em Vila Nova de Gaia.

Marta Temido disse que está identificada a ligação epidemiológica "em mais de 60% dos casos" ativos de covid-19 detetados nos últimos dias e muitos destes correspondem e estão "associados a surtos".

Atualmente, a taxa de incidência de covid-19 calculada a sete dias é de 47,4 e a calculada a 14 dias é de 89,8 novos casos por 100.000 habitantes, informou a governante.

O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge atualizou os seus números para a estimativa de cálculo do risco de transmissibilidade (RT) da covid-19 e "estima agora o valor médio do RT efetivo para os dias 16 a 20 setembro em 1,09, uma vez mais um pouco mais baixo do que nos dias anteriores", disse Marta Temido.

No entanto, a ministra sublinhou que se deve "ler sempre conjugadamente o RT com o número de novos casos, dado pela incidência, e que, provavelmente, a conjugação deste dois indicadores é a melhor forma de aferirmos a situação" relativa à covid-19 em Portugal, "independentemente de outros aspetos, como a utilização de serviços de saúde e a letalidade".

Portanto, "apesar de a incidência continuar elevada", o RT em Portugal "está, de facto, a baixar um pouco", frisou.

Marta Temido lembrou que "a dimensão do fenómeno" da pandemia de covid-19 que o país enfrenta é "significativa" e voltou a apelar a todas as pessoas para que cumpram as "regras básicas de precaução", designadamente a utilização da aplicação de rastreio 'StayAway Covid'.

Portugal regista mais 5 mortes e 899 casos de covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de um total de 1.936 mortes e 72.055 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.931 para 1.936 , mais 5 do que na quinta-feira. O número de infetados aumentou de 71.156 para 72.055, mais 899.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 36 internamentos, aumentando para 624 o número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registado um aumento de um utente nos cuidados intensivos, num total de 86.

De ontem para hoje recuperaram 327 doentes, pelo que 47.003 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.

