Covid-19. Portugal com mais 1.646 casos confirmados, o maior número desde o início da pandemia

Em atualização

Portugal contabiliza este sábado mais cinco mortos relacionados com a covid-19 e 1.646 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, em março, este é o maior número de casos de infeção. O segundo maior registo aconteceu a 10 de abril, com 1.516, e o segundo mais recentemente, nesta sexta-feira, com 1.394 novos casos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.067 mortes e 85.574 casos de infeção.

Desde março que os portugueses estão cada vez menos confiantes na resposta das principais autoridades à pandemia do novo coronavírus.

É o que revela o estudo do ICS e do ISCTE feito para a SIC e para o Expresso, que atribuiu à Direção-Geral da Saúde e ao primeiro-ministro as quebras de confiança mais acentuadas.

Pelo menos 1,069 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia causada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.069.029 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo um balanço diário da Agência France-Press (AFP).

Mais de 36.934.770 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia. Pelo menos 25.530.500 pessoas são agora consideradas curadas, de acordo com o balanço feito pela AFP às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) com base em fontes oficiais.

Os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo.

Alguns países testam apenas os casos graves, outros usam os testes prioritariamente para rastreamento e muitos países pobres têm capacidades limitadas de testagem.